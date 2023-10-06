MKE Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Emre Belözoğlu’nun 10 kişilik teknik ekibinde şu isimler bulunuyor:
1. Yardımcı Antrenör: Halil Cihan Ünal
2. Yardımcı Antrenör-Kaleci Antrenörü: Özden Öngün
Yardımcı Antrenör: Pierre Webo
Yardımcı Antenör-Scout Sorumlusu: Toprak Kırtoğlu
Atletik Performans Antrenörleri: Can Kolbakır, Selçuk Tarakçı
Analiz Antrenörleri: Yağız Çekem, Oğuzhan Küçük, Tolga Yalçın.
Teknik ekibimiz (soldan sağa)— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) October 6, 2023
Can Kolbakır (Atletik Performans Antrenörü) , Toprak Kırtoğlu (Scout Sorumlusu/Yardımcı Antrenör) , Pierre Webo (Yardımcı Antrenör) , Dr. Selçuk Tarakçı (Atletik Performans Antrenörü) , Özden Öngün (2.Yardımcı/Kaleci Antrenörü) , Emre Belözoğlu… pic.twitter.com/T7VRFMEqXV