Manchester City Erling Haaland'ı kaptırmak istemiyor

Manchester City, Erling Haaland'a uzun yıllar formasını giydirmek istiyor. Real Madrid'in de kıskacında olan Haaland ile City'in 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Premier Lig ekibi, Norveçli golcünün sözleşmesini uzatmanın planlarını yapıyor. İngiliz basınında yer alan haberlerde ise, Erling Haaland'in Manchester City'de mutlu olduğu vurgulandı.

City ekibinin doğru zamanda Haaland ile görüşme yapacağı vurgulanan haberde, her iki taraf için de işlerin yolunda gittiği ifade edildi.

2022 yılında Borussia Dortmund'dan City'e transfer olan 23 yaşındaki yıldız isim yeni sezona formda başladı. 11 resmi maça çıkan Norveçli futbolcu, 8 kez ağları sarstı.