Adana Demirspor Trabzonspor'u tek golle geçti

Adana Demirspor ile Trabzonspor, Yeni Adana Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü 29. dakikada Nani kaydetti. Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Adana Demirspor, 15 puana yükseldi.
Ligde inişli çıkışlı bir performan sergileyen Trabzonspor ise 4. yenilgisini alarak 12 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
7. dakikada Onuachu'nun gönderdiği topla buluşan Fountas'ın sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
10. dakikada Svensson sağ kanattan pasında ceza yayı önünde topla buluşan Niang'ın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır sol tarafa uzanarak topu kornere çeldi.
15. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışı uzak mesafeden şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle top oyun alanına geri döndü.
18. dakikada Trabzonspor atağa kalkarken topu kapan Niang'ın sol çapraz uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır sol tarafa uzanarak topu kornere çeldi.
GOL - 29. dakikada Adana Demirspor öne geçti.Yusuf Sarı'nın sol çaprazdan ortasında kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu uzaklaştırmaya çalıştı. Dönen topu önünde bulan Nani'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
40. dakikada Bakasetas'ın pasında topu önünde bulan Visca, ceza sahasına girdi. Kaleci Ertaç Özbir ile karşı karşıya kalacağı sırada savunmanın müdahalesiyle pozisyonunun kaybetti.
43. dakikada Belhanda'nın sol kanattan sağ kanata gönderdiği pasta topa hakim olan Yusuf Sarı’nın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top direğe çarpıp dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
46. dakikada sol kanattan Eren Elmalı'nın ortasında kale sahası civarında yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topa hakim oldu.
55. dakikada Fountas'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında topu göğsüyle yumuşatan Onuachu'nun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
58. dakikada Emre Akbaba'nın sol çaprazda ceza sahasının uzağından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topa hakim oldu.
64. dakikada Bakasetas'ın sağ çaprazdan ceza sahası önünden vuruşunda top dışarı çıktı.
85. dakikada sağ kanatta ceza sahası uzağından Teklic'in yerden sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
88. dakikada Berat Özdemir'in sol çaprazdan ceza sahasına havalandırdığı topu orta kaleci Ertaç Özbir ayaklarıyla uzaklaştırdı.
Yukatel Adana Demirspor maçı 1-0 kazandı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Kadir Sağlam, Volkan Ahmet Narinç, Ogün Kamacı.
Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues (Dk. 63 Yusuf Erdoğan), Emre Akbaba, Stambouli, Yusuf Sarı (Dk. 71 Barasi), Belhanda (Dk. 77 Dorukhan Toköz), Nani (Dk. 62 Zeneli), Niang (Dk. 63 Balotelli).
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Visca (Dk. 72 Teklic), Fountas (Dk. 72 Trezeguet), Bardhi (Dk. 85 Enis Destan), Onuachu.
Gol: Dk. 29 Nani (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Gravillon, Dk. 52 Belhanda, Dk. 54 Nani, Dk. 76 Ertaç Özbir, Dk. 90+7 Dorukhan Toköz (Yukatel Adana Demirspor) Dk. 45 Nenad Bjelica (Teknik direktör), Dk. 76 Larsen, Dk. 90+6 Baniya, Dk. 90+6 Eren Elmalı (Trabzonspor)