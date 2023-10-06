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Spor
TRT HABER / AA 06.10.2023 19:30

Alanyaspor 6 maç sonra kazandı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Alanyaspor 6 maç sonra kazandı
[Fotograf: AA]

Alanyaspor ile Fatih Karagümrük, Alanya Oba Stadyumu'nda karşılaştı. Mmüsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetti.

Alanyaspor ligde 6 maç sonra kazandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 18. dakikada Eduardo ile 83. dakikada Oğuz Aydın filelerle buluşturdu.

Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 90+2. dakikada Güven Yalçın attı. 

Bu sezon ikinci galibiyetini alan Alanyaspor puanını 10'a yükseltti. Galibiyet hasretini 6 maça çıkartan Vavacars Fatih Karagümrük 6 puanda kaldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Özdemir'in ceza sahası içerisine çıkardığı pasla buluşan Oğuz Aydın'ın kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

GOL - 18. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Novais'in ortaladığı topa iyi yükselen Eduardo'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

44. dakikada Alanyaspor'dan Novais'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Cordova'ın kafa vuruşu, az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor, 1-0 önde tamamladı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ömer Tevfik Özkoç, Emir Eray Eyisoy.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Fatih Aksoy, Furkan Bayır,  Yusuf Özdemir (Dk. 84 Balkovec), Richard, Novais (Dk. 84 Fer), Efecan Karaca (Dk. 69 Janvier), Oğuz Aydın, Eduardo, Cordova (Dk. 78 Anderson).

VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Nazım Sangare, Biraschi, Ceccherini (Dk. 88 Salih Dursun), Levent Mercan, Rohden (Dk. 81 Darri), Feghouli, Shukurov (Dk. 46 Sturaro), Eysseric (Dk. 62 Kerem Atakan Kesgin), Mendes, Serdar Dursun (Dk. 62 Güven Yalçın).

Goller: Dk. 18 Eduardo, Dk. 83 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Dk. 90+2 Güven Yalçın (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 39 Shukurov (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 62 Furkan Bayır, Dk. 72 Yusuf Özdemir, Dk. 90 Janvier, Dk. 90+6 Ertuğrul Taşkıran (Corendon Alanyaspor)

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