İşitme Engelli Kadın Milli Takımı dünya ikincisi oldu

Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenen Dünya Kupası'nda tarihi bir başarı gösteren ve adını finale yazdıran ay yıldızlılar, Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı.

Güçlü rakibi karşısında başa baş mücadele eden Millilerimiz ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı. İkinci yarıya gol bulmak amacıyla başlayan Milli Takımımız defansta açıklar vermeye başladı.

ABD, ikincinin yarının başında farkı üçe çıkardı. Maçı da 3-0'lık skor ile kazanarak şampıyon oldu.

Milliler ilk kez katıldıkları Dünya Kupas'ında tarihi bir başarı göstererek ülkemize dünya ikinciliği kazandırdı.

Öte yandan, İşitme Engelli Erkek Futbol Milli Takımı ise aynı şampiyonada 9. oldu.

Milliler Dünya https://t.co/gkem3h2PPq

Rakibi Amerika’ya 3-0 yenilen milli takımımız şampiyonayı ikinci olarak tamamladı.

Bu tarihi başarı bize gösteriyor ki; Şampiyonluk yakın

Kızlarımız ile gurur duyuyoruz, bizlere muhteşem müsabakalar izlettiniz!



Sesimiz Spor Olsun! pic.twitter.com/DC6pilvNDp — Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (@Tiesfed) October 6, 2023

Federasyon Başkanı Kerim Vural: Önemli bir başarıya imza attılar

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, tüm oyuncularla gurur duyduğunu belirtti.

"Bugün nefes kesen bir müsabaka izledik, öncelikle kızlarımla gurur duyuyorum. Dünya Kupası'nda elde ettiğimiz ikincilik derecesi, ülkemizin futbol yeteneğinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Takımımızın azim, disiplin ve yetenekleri, dünya sahnesinde büyük bir iz bıraktı. Bu tarihi başarı, Türk futbolunda ve işitme engelliler futbolunda parlak bir geleceğe işaret ediyor. Kızlarımızın aylardır süren emeği ve azmi sayesinde bu unutulmaz başarıya imza atıldı. Tüm Türkiye sizinle gurur duyuyor. Sadece İşitme Engelli Kadın Futbolu tarihinde değil Türk kadın futbolu tarihinde de önemli bir başarıya imza attılar. Milli takımımız ile gurur duyuyorum. Şimdi gözümüz olimpiyatlarda inanıyorum ki şampiyonluk kupasını olimpiyatlarda ülkemize getireceğiz. Hep söylediğim gibi sesimiz spor olsun tüm dünya bizi duysun!"

Bakan Bak İşitme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malezya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Kadın Milli Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

"Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un ev sahipliğinde düzenlenen 4'üncü İşitme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası'nda ABD ile finalde karşılaşan ve rakibine yenilerek gümüş madalya kazanan İşitme Engelliler Kadın Futbol Takımımız'ı tebrik ediyorum. İlk kez katıldığı dünya şampiyonasında final oynayarak Türk sporunun uluslararası alanda kazandığı başarılara bir yenisini ekleyen İşitme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımımız'ın başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kadın Milli Takımımız'ın başarılarının devamını diliyorum."