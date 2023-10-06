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Spor
AA 06.10.2023 19:50

Dursun Özbek'ten Ümraniyespor'a ziyaret

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un tesislerini ziyaret etti.

Dursun Özbek'ten Ümraniyespor'a ziyaret

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada, takımın yeni başkanı ve aynı zamanda Galatasaray kulüp üyesi olan Ömür Aydın, Dursun Özbek'e tesisleri gezdirdi ve iki kulüp arasındaki olası iş birliklerin konuşuldu.

Ziyarette Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Ural Aküzüm'ün de bulundu.

Galatasaray altyapısında yetişen ve Ümraniyespor forması giyen futbolcular Sıraçhan Nas ve Atalay Babacan da Özbek ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.


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Galatasaray Ümraniyespor Dursun Özbek
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