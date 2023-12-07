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Spor
İHA 07.12.2023 19:22

MKE Ankaragücü Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakasında MKE Ankaragücü, sahasında İskenderunspor’u 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

MKE Ankaragücü Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi
[Fotograf: İHA]

Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü, sahasında İskenderunspor’u 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Karşılaşmanın Önemli Anları

15. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kitsiou, Ali Keten'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Erdem Mertoğlu, penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 16. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Topun başına geçen Bajic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

GOL - 22. dakikada İskenderunspor beraberliği yakaladı. Ahmet Sivri'nin sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Kutay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

33. dakikada Chatzigiovannis sağdan ortasında penaltı noktasında müsait durumdaki Bajic'in röveşata vuruşunda kaleci Burak Çapkınoğlu, topu son anda kornere çeldi.

45+2. dakikada Ahmet Sivri'nin soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Hamza Küçükköylü'nün kafa vuruşunda kaleci Gikiewicz, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

GOL - 68. dakikada MKE Ankaragücü yeniden öne geçti. Rodrigues'in sol kanattan pasında ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

GOL - 75. dakikada MKE Ankaragücü bir gol daha buldu. Efkan Bekiroğlu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Chatzigiovannis'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1.

Maçı 3-1 kazanan MKE Ankaragücü, organizasyonda 5. tura yükseldi.

MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Atakan Rıdvan Çankaya, Mert Çetin, Kitsiou (Cephas dk. 70), Hanousek, Dokanovic (Moreira dk. 46), Tuna Türkmen (Hayrullah Bilazer dk. 46), Chatzigiovanis (Ali Kaan Güneren dk. 85), Rodrigues, Macheda (Efkan Bekiroğlu dk. 46), Bajic

İskenderunspor: Burak Çapkınoğlu, Bertul Kocabaş, Çağtay Kurukalıp, Ali Keten, Kutay Yokuşlu, Kaan Yüksel, Timur Temeltaş (Göktan Işılak dk. 76), Muhammed Demirci (Süleyman Güneş dk. 76), Hamza Küçükköylü (Artun Akçakın dk. 70), Ahmet Sivri (Buğra Çağlıyan dk. 85), Ömer Kuşan

Goller: Bajic (dk. 16), Efkan Bekiroğlu (dk. 68), Chatzigiovanis (dk. 75) (MKE Ankaragücü), Kutay Yokuşlu (dk. 22) (İskenderunspor)

Sarı kart: Kitsiou (MKE Ankaragücü)

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Nurettin Dinçer Demir, Hasan Erdoğan
 

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