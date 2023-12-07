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Spor
AA 07.12.2023 17:47

Gaziantep FK Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Etimesgut Belediyespor'u normal süresi 1-1 biten maçta 2-1 yenerek 5. tura yükseldi.

Gaziantep FK Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi
[Fotograf: AA]

Gaziantep FK, Etimesgut Belediyespor'u normal süresi 1-1 biten maçta 2-1 yenerek 5. tura yükseldi.

GOL - 48. dakikada ev sahibi öne geçti. Maxim'in sağ kanattan kullandığı korner atışına arka direkte bulunan Gradel'in yaptığı sert vuruşta top Miraç Acer'den döndü. Arda Kızıldağ, önündeki kalan topa yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu 1-0.

65. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Oğulcan Çağlayan'ın attığı pasla buluşan İlker Karakaş'ın yaptığı sert vuruşta top kaleci Tuğran Burak Tuğ'un solundan auta gitti.

82. dakikada Markovic'in ceza sahası yayı üzerinden yaptığı plase vuruşta top kaleci Tuğran Burak Tuğ'un sağından auta gitti.

GOL - 91. dakikada Etimesgut Belediyespor beraberliği yakaladı. Rüstem Yiğit Yıkılmaz'ın ceza sahasının solundan gönderdiği pasla buluşan Mehmet Han Küçük'ün yaptığı vuruşta top kaleci Batuhan Ahmet Şen'in sağından ağlarla buluştu: 1-1.

Maç 1-1 bitince uzatmalara geçildi.

GOL - 93. dakikada ev sahibi Gaziantep FK, tekrar öne geçti. Markovic'in orta sahadan savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan İlker Karakaş'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Tuğran Burak Tuğ'un solundan filelerle buluştu: 2-1.

Maçı 2-1 kazanan Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.

Gaziantep FK: Batuhan Ahmet Şen, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy (Dk. 101 Djilobodji), Jevtovic, M'Bakata, Mirza Cihan (Dk. 46 Markovic), Ömürcan Artan, Ogün Özçiçek (Dk. 46 Bikel), Maxim (Dk.46 Oğulcan Çağlayan), Max Gradel (Dk. 77 Onurhan Babuşcu), Ajeti (Dk. 63 İlker Karakaş)

Etimesgut Belediyespor: Tuğran Burak Tuğ, Nuri Melih Mursal, Berk Akgönül (Dk. 86 Mehmet Tekeci), Batuhan Günaldı (Dk. 71 Mehmet Han Küçük), İsmail Onur Kalkan (Dk. 101 Mertan Caner Öztürk), Niyazi Batuhan Salman (Dk. 86 Fatih Arhan), Talha Özler, Kaan Aygün, Miraç Acer, Kürşat Yavaş (Dk. 46 Mehmet Emin Keskin) Yakup Alkan (Dk. 46 Rüstem Yiğit Yıkılmaz)

Goller: Dk. 48 Arda Kızıldağ, Dk.93 İlker Karakaş (Gaziantep FK), Dk. 91 Mehmet Han Küçük (Etimesgut Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 41 İsmail Onur Kalkan, Dk. 75 Mehmet Emin Keskin, Dk. 95 Rüstem Yiğit Yıkılmaz (Etimesgut Belediyespor), Dk. 95 İlker Karakaş, Dk. 95 Ertuğrul Ersoy, Dk. 115 Arda Kızıldağ, Dk. 118 Batuhan Ahmet Şen (Gaziantep FK

Stat: Kalyon

Hakemler: Ozan Ergün, Gökmen Baltacı, Hasan Hüseyin Tetik

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