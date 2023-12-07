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Spor
AA 07.12.2023 16:05

Samsunspor'a iki kötü haber

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, sakatlıkları bulunan futbolculardan Zeki Yavru'nun 1, Gaetan Laura'nın da en az 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Samsunspor'a iki kötü haber

Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 9 Aralık Cumartesi günü sahalarında Kasımpaşa ile yapacakları maçı değerlendirdi.

Gisdol, Kasımpaşa'nın cezalı ve sakat oyuncularının bulunduğunu belirtti.

"Rakibimiz, daha önce bizim yaşadığımız durumun aynısını yaşıyor. Cezalı ve sakat oyuncuları var. İlk 11'de bazı değişiklikler yapmak zorunda kalacaklar. Bireysel olarak, özellikle ofansif anlamda çok iyi oyuncuları var. Biz de bunu biliyoruz ve çok dikkat etmemiz gerekiyor. Önceki maçlardaki gibi güç ve planımıza odaklanmamız gerekiyor."

"Laura 3-4 ay, Zeki Yavru 3-4 hafta yok"

Alman teknik adam, futbolda bireysel hataların her zaman olduğunu dile getirdi.

"Sonuçta bir takımız. Defansı da atağı da birlikte yaparız. Gol atacaksak da yiyeceksek de bunu birlikte yaparız. Kazanınca takım olarak kazanıyorsak, kaybedince de takım olarak kaybediyoruz. Hoca olarak mağlubiyeti de galibiyeti de bir kişinin üzerine atacak yapım yok. Yapmamız gereken Kasımpaşa maçını en iyi performansı göstererek kazanmaktır. Sakat oyuncularımızdan Landry Dimata'nın önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlamasını umuyorum. Gaetan Laura ise sakatlığı nedeniyle en az 3-4 ay bizimle olamayacak. Zeki Yavru'nun ise tedavisinin son aşamasının beklenmesi gerekiyor. 3-4 hafta da Zeki Yavru aramızda olmayabilir."

Samsunspor'a iki kötü haber

"Taraftarımızın desteğine daha çok ihtiyacımız olacak"

Gisdol, Kasımpaşa maçında da taraftardan destek istedi.

"Bugüne kadar bunu çok iyi yaptılar. Bu maçta da aynısını göstermelerini istiyoruz. Taraftarın katkısından takım olarak çok memnunuz. İnanılmaz taraftarımız var. Bu zamana kadar verdikleri destekten dolayı taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Uzun aradan sonra Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Taraftarımızın desteğine daha çok ihtiyacımız olacak."

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