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Spor
AA 07.12.2023 15:50

Sivasspor kupada sürprize izin vermedi

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 yenen EMS Yapı Sivasspor, 5. tura yükseldi.

Sivasspor kupada sürprize izin vermedi
[Fotograf: DHA]

12. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda, kaleci Cantuğ Temel topu kale çizgisinden çıkardı.

GOL - 19. dakikada Abdulkadir Parmak, ceza sahası içinde düşürülünce hakem Alparslan Şen, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Hakan Arslan, topu ağlara gönderdi. 1-0.

GOL - 25. dakikada Murat Paluli'nin pasında topla buluşan Ahmed Musa, rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi. Ahmed Musa'nın sert şutunda, top kaleci Cantuğ Temel'in üzerinden ağlara gitti. 2-0.

GOL - 45. dakikada İrfan Akgün'ün sağ kanattan ara pasında defansın arkasına sarkan Harun Özcan, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 2-1.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İlk yarı 2-1 Sivasspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada Appindangoye'nin hatalı pasında topla buluşan Harun Özcan'ın kaleci Erhan Erentürk'le karşı karşıya kaldı. Harun Özcan'ın vuruşunda, kaleci Erhan Erentürk topu ayakları ile kurtardı.

65. dakikada Emre Gökay'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Hakan Arslan sert vurdu. Top kale direğinden oyun alanına döndü.

Maç 2-1 kazanan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Stat: BG Grup 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Alpaslan Şen, Emre Doğu, Abdülhamit Söyler

EMS Yapı Sivasspor: Erhan Erentürk, Murat Paluli, Poungouras, Appindangoye, Ziya Erdal, Keita (Dk. 74 Njie), Hakan Arslan, Kvet, Eren Kaya (Dk. 46 Emre Gökay), Abdulkadir Parmak, Ahmed Musa (Dk. 74 Manaj)

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: Cantuğ Temel, Hüseyin Eren Bektaş, İsmail Tarım, Ahmet Batuhan Akyüz, Sirac Susancak (Dk. 73 Metincan Cici), İrfan Akgün (Dk. 83 Talha Bulut), Ufuk Özcan, Mustafa Diler (Dk. 73 Mehmet Arslan), Kerem Kılıç (Dk. 64 Abdullah Çelik), Erkul Küçük (Dk. 73 Ahmet Arda Tuzcu), Harun Özcan

Goller: Dk. 19 Hakan Arslan (Penaltıdan), Dk. 25 Ahmed Musa (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 45 Harun Özcan (Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 48 Ufuk Özcan, Dk. 90+1 İsmail Tarım (Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor), Dk. 76 Appindangoye (EMS Yapı Sivasspor)

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