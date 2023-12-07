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Spor
AA 07.12.2023 15:40

Beşiktaş'ta 4 futbolcu Fenerbahçe derbisinde yok

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta 4 futbolcu derbide forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta 4 futbolcu Fenerbahçe derbisinde yok

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alamayacak.

Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sağ dizinde gerilme ve kemik ödemi tespit edilen Omar Colley'in ise tedavisine başlandı. Gambiyalı stoperin derbide forma giyip giymeyeceğine maç günü karar verilecek.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanın ardından Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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