Trabzonspor'da rota Gaziantep FK

Ziraat Türkiye Kupası’nda dün sahasında Çorum FK’yı 3-1’lik skorla mağlup ederek 5. eleme turuna yükselen bordo-mavililer, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bugün başladı.

Trabzonspor, 10 Aralık Pazar günü saat 19.00’da Gaziantep FK'ya konuk olacak. Sivas deplasmanında gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve Kayserispor maçında forma giyemeyen Mendy’nin takımdaki yerini alması bekleniyor.

Gaziantep deplasmanında sakatlığı bulunan Pepe, bu maçta forma giyemeyecek.

Zirve yarışında olabilmek ve toparlanma sürecini kayıpsız geçmek isteyen Karadeniz ekibi, Gaziantep FK maçından 3 puanla dönüp, başarı serisi yakalamayı hedefliyor.

Bardhi: Burada oynayan oyuncuların üzerinde çok büyük bir baskı var

Trabzonspor'un 28 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcusu Enis Bardhi, milli takımlarda gösterdikleri performans ile Trabzonspor’da gösterdikleri performansın farklı olma nedenini değerlendirdi.

"Burada oynayan oyuncuların üzerinde çok büyük bir baskı var. Bunda takımın büyük bir takım olması, oyuncuların çok büyük oyuncular olması tabi ki düşünülebilir. Tabii ki faktörlerden bir tanesi belki. Ama buradaki baskıdan dolayı ve şehre genel olarak baktığınız zaman 24 saat futboldan bahseden insanlar. Bu da tabi ister istemez oyuncular üzerinde bir baskı oluşturuyor. Ancak milli takıma gittiğinizde durum daha farklı. Milli takıma gittiğinizde oranın önemli isimlerinden bir tanesisiniz. Ve orada her şeyi düşündüğünüzde kafanız daha net ve daha rahat oynayabiliyor ve kendinizi gösterebiliyorsunuz. Burada olabilmek oyuncular üzerinde baskı yaratıyor. Tabi ki büyük takım olması ve insanların hep sürekli futbol konuşması, sürekli futbol üzerine düşünmeleri ister istemez herkes üzerinde bir baskı yaratıyor. Oyuncular milli takıma gittiğinde ise durum değişiyor diye düşünüyorum."

"En iyimi gösteremedim"

Bardhi, kendi performansına ilişkin de konuştu.

"Çeşitli sebeplerden dolayı ben henüz en iyimi gösteremedim. Ama ben de umuyorum en kısa zamanda bu aradaki farkı tamamlayıp en iyi Bardhi’yi gösterebildiğimde siz de neler yapabileceğimi, elimden neler geldiğini ve takıma nasıl yardımcı olabileceğimi göreceksiniz diye düşünüyorum."