Trendyol 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

9 Aralık Cumartesi:

13.30 Bodrum FK-Tuzlaspor: Oğuzhan Çakır

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay

16.00 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın

19.00 Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor: Ayberk Demirbaş

10 Aralık Pazar:

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK: Fatih Tokail

13.30 Manisa FK-Adanaspor: Feridun Daldaş

16.00 Gençlerbirliği-Göztepe: Ali Yılmaz

19.00 Eyüpspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Muhammet Ali Metoğlu

11 Aralık Pazartesi:

20.00 Altay-Boluspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy