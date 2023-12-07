Depremzede bilardocu Elmas'ın hedefi milli forma

Son olarak Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı'ndaki tesislerinde 3. Bant Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda yarışan Elmas Keskin, açıklamalarda bulundu.

Adıyamanlı Elmas, bilardoya başlama sürecini anlattı.

"Üniversite okurken dersten sonra üniversitenin yanında bulunan gençlik merkezine tiyatro ve piyano kursuna gidiyordum. Piyano kursuna giderken orada bulunan bilardo masasında Mehmet Yağar hocamı ve öğrencilerini görüyordum. Sürekli bilardo oynamayı merak ediyordum ama oynamak için bir türlü derslerden zaman bulamıyordum. Sonrasında hocalarımın da davetiyle bir yıl gidip gelerek bilardoyu takip ettim. Sonra bilardoya başladım bir müddet sonra da Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşadık."

Depremden sonra kendisiyle yapılan bir röportajın ardından Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan'ın iletişime geçerek Ankara'ya davet ettiğini belirten Elmas, "Başkanımızın yardımlarıyla tekrar bilardoya döndüm, devam ediyorum." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Düğün arifesindeyken nişanlısını depremde kaybetti

Elmas, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremleri Adıyaman'da yaşayan ve depremde düğün arifesindeki nişanlısını kaybetti.

"Adıyamanlıyım depremi de Adıyaman'da yaşadım, deprem sırasında annem ve babamla evdeydik, deprem anı herkesin de anlattığı gibi çok korkunçtu. O anda ne yapacağınızı bilemiyorsunuz, kendimizi dışarı atmaya çalıştık, dışarı çıktık, o dehşet anlarını bizzat yaşadık ve şahit olduk. Nişanlımın da evi depremde maalesef yıkıldı kendisini de orada kaybettik. Kendisi benim bilardo oynamama çok mutlu oluyordu, benden daha çok aileme 'bilardoda çok başarılı' diye anlatıyordu. Bilardo oynayışımla övünüyordu, gurur duyuyordu. Zaten şu an hala devam ediyorsam o sebepten..."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Genç kadın bilardocu, 13 kardeş olduklarını ailesinin en küçük çocuğu olduğunu belirtti.

"Depremden sonra biz ailecek Alanya'da ablam ve ağabeyimin yanına gittik. Alanya'dayken benimle bir röportaj yapıldı. Bu basın mensubu vasıtasıyla federasyon başkanımız benimle iletişime geçti ve Ankara'ya davet etti. Ankara'da da bir ablam var onun yanına geldim, federasyonumuzun yönlendirdiği bir salonda antrenmanlarımı sürdürdüm. Şu an yine Adıyaman'a döndüm Mehmet Yağar hocamla antrenmanlara devam ediyorum."

Federasyon Başkanı Ercan kendi özel istekasını hediye etti

Elmas, Federasyon Başkanı Ercan'ın kendisine özel istekasını da hediye ettiğini söyledi.

"Ersan başkanımız, kendi sporculuk döneminde de kullandığı üzerinde isminin de işlendiği istekayı sağ olsunlar Ankara'ya gelince istekam olmadığı için maçta oynamam için bana vermişti, maçtan sonra da 'o artık senin' dedi, kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bununla uyuyup kalkıyorum, inşallah ilk hedefim önümüzdeki yıllarda kadınlar kategorisinde ülkemi uluslar arası müsabakalarda temsil etmek. Çalışarak bunu başaracağız ve gerçekten çok çalışıyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Elmas, milli bilardocu Gülşen Degener'i örnek aldığını ifade etti.

"Asıl hedefim kadınlar mili takımına seçilmek ve Avrupa ile dünya şampiyonalarından ülkeme madalyayla dönmek. Kadınlarda milli bilardocu Gülşen Degener bu alanda Türkiye'nin en iyisi, biz de onu örnek alıyoruz, onun yolunda ilerliyoruz. İnşallah biz de onun Türkiye'ye kazandırdığı başarıları, ülkemize kazandırabiliriz."