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Spor
TRT SPOR 07.12.2023 12:05

Kayserispor çıkışını sürdürüyor

Mondihome Kayserispor Recep Uçar yönetiminde iddialı bir takıma dönüştü. İç Anadolu ekibi, son 6 haftada Trendyol Süper Lig’in en çok puan toplayan takımı oldu.

Kayserispor çıkışını sürdürüyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Ne Fenerbahçe ne Galatasaray , Trendyol Süper Lig’in en formda takımı Mondihome Kayserispor.

Uzun süre transfer yasağıyla gündeme gelen sarı kırmızılı takım, artık başarısıyla adından söz ettiriyor.

Recep Uçar’ın beşinci haftada göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen İç Anadolu ekibi, durdurulamıyor. Kayseri temsilcisi son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Mondihome Kayserispor bu maçlardan kazandığı 16 puanla son 6 haftada Süper Lig’in en çok toplayan takımı oldu.

Recep Uçar’ın öğrencilerinden sonra en iyi performansı Galatasaray sergiledi. Sarı kırmızılı takım, son 6 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle 15 puan elde etti.

Galatasaray’ın önünde averajla Süper Lig’in lideri olan Fenerbahçe ise bu bölümde 13 puan çıkardı. Sarı lacivertli ekip son 6 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi aldı.

Trabzonspor, Bitexen Antalyaspor ve Vavacars Fatih Karagümrük de son altı karşılaşmasında 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puan kazandı.

Lig üçüncüsü Beşiktaş ise aynı dönemde 3 galibiyet, 1 beraberlik 2 mağlubiyetle hanesine 10 puan yazdırdı.

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