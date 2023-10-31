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Spor
AA 31.10.2023 09:45

MKE Ankaragücü kupada Malatya Arguvanspor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 1 Kasım Çarşamba günü TFF 3. Lig ekibi Malatya Arguvanspor'la karşılaşacak.

MKE Ankaragücü kupada Malatya Arguvanspor'u konuk edecek
[Fotoğraf: AA arşiv]

Eryaman Stadı'nda saat 16.30'da tek maç eleme sistemiyle oynanacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon yarı finale kadar yükselen ve bunu 23 yıl sonra başaran MKE Ankaragücü, bu sezon kupadaki ilk maçını Malatya ekibi karşısında verecek.

Trendyol Süper Lig'de son hafta Yılport Samsunspor'u 2-0'la geçen Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, kupayı daha önce 1971-1972 ve 1980-1981 sezonlarında kazandı.

Bu sezon kupaya ilk turda başlayan ve Elazığspor ile Serik Belediyespor'u eleyen Malatya Arguvanspor ise TFF 3. Lig 1. Grup'ta geride kalan 7 maçta sadece 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan alabildi.

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