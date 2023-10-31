Parçalı Bulutlu 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 31.10.2023 09:25

Gaziantep FK bu sezon istikrarı unuttu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenilen Gaziantep FK, bu sezon istikrarı yakalayamadı.

Gaziantep FK bu sezon istikrarı unuttu
[Fotograf: AA]

Lige deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek başlayan Gaziantep ekibi, daha sonra EMS Yapı Sivasspor'a 3-1, TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0, Galatasaray'a 3-0, Mondihome Kayserispor'a ise 2-0 mağlup oldu.

Ligin 6. haftasında taraftarı önünde İstanbulspor'u 2-0 yenen Gaziantep ekibi, bu sonuçla 233 gün sonra ilk galibiyetine ulaştı. Devam eden haftada ise deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1 yenen Gaziantep FK, sonraki hafta deplasmanda RAMS Başakşehir'e 2-0 yenildi.

Geçen hafta sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Gaziantep FK, dün deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenildi.

İstanbul takımlarından sadece 3 puan aldı

Güneydoğu temsilcisi bu sezon 10 maçın 5'ini İstanbul takımlarına karşı oynadı.

Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlardan sadece evinde ligin 6. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yendi. Diğer maçlardan ise mağlubiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda kalesinde 9 gol gören Gaziantep ekibi, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Puan cetvelinde 9 puan ve averajla 16. sırada bulunan Gaziantep FK, ligin 11. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

ETİKETLER
Gaziantep FK Süper Lig
Sıradaki Haber
A Milli Erkek Hentbol Takımı İtalya'yı ağırlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:44
Tehlikeli sınıftaki iş yerlerine 27 milyon 105 bin lira ödeme yapıldı
10:49
Ayasofya Camii'ni ziyaret yabancı turistler için ücretli olacak
10:39
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi: Gazze şu an yeryüzündeki cehennem
10:32
Turizm geliri yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 13,1 arttı
10:31
İsrail ordusunda çatışmalarda ölen asker sayısı 315'e yükseldi
10:37
Gazze'de Kudüs hastanesi civarına bombalar yağıyor, siviller korku ve panik içinde
Meksika'daki göçmenler ABD sınırına ulaşmaya çalışıyor
Meksika'daki göçmenler ABD sınırına ulaşmaya çalışıyor
FOTO FOKUS
İsrail ordusu kara saldırısından görüntüler yayınladı
İsrail ordusu kara saldırısından görüntüler yayınladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ