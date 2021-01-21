Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 18:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü Kasımpaşa'yı ağırlayacak
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Başkentte Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Süper Lig'de bir haftayı bay geçen ve oynadığı 18 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 15 puanla 20. sırada yer alıyor.
Son yedi maçından sadece bir galibiyet çıkarabilen Kasımpaşa ise 22 puanla 16. sırada bulunuyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo1'den dinleyebilirsiniz...
Etiketler: MKE Ankaragücü Kasımpaşa Süper Lig
Son Haberler
- 18:49
- 18:44
- 18:42
- 18:40
- 18:36
Sıradaki Haber
Sivasspor'un rakibi Fenerbahçe
Yükleniyor lütfen bekleyiniz