Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İlhan Parlak ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sonlandırılmıştır" ifadesine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon sarı lacivertlilerle 33 maça çıkan İlhan 7 gol ve 1 asist kaydetti.

Tecrübeli forvet, sezonun ilk haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında 84 dakika sahada kalmıştı.