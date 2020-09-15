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MKE Ankaragücü İlhan Parlak ile yollarını ayırdı
MKE Ankaragücü, 2017-2018 sezonundan beri sarı lacivertli formayı giyen İlhan Parlak ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İlhan Parlak ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sonlandırılmıştır" ifadesine yer verildi.
Geçtiğimiz sezon sarı lacivertlilerle 33 maça çıkan İlhan 7 gol ve 1 asist kaydetti.
Tecrübeli forvet, sezonun ilk haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında 84 dakika sahada kalmıştı.
Futbolcumuz İlhan Parlak ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sonlandırılmıştır.— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) September 15, 2020
Kendisine takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. #Ankaragücü pic.twitter.com/wI9fTievd9
Etiketler: MKE Ankaragücü İlhan ParlakSon Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 16:16
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