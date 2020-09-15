Bordo mavililer, Beşiktaş'a 3-1 yenildiği maç ile birlikte Kamil Ahmet Çörekçi ve Caleb Ekuban'ı da kaybetti.

Bordo mavililerin kulüp doktoru Hakan Çelik, Kamil Ahmet Çörekçi ve Caleb Ekuban’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kamil Ahmet Çörekçi

"Beşiktaş maçında sağ baldırına aldığı darbe sonrası oyundan alınan futbolcumuzda yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde birinci derece kas yaralanması ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

Caleb Ekuban

"Beşiktaş maçında sağ kalçasına aldığı darbe sonucu sakatlanıp oyundan alınan futbolcumuzun yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde uyluk dış rotator kasında kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

Her iki futbolcu da Yukatel Denizlispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.