Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4 Mayıs'ta Beştepe Tesisleri'nde tüm ekibe Covid-19 testi uygulandığı hatırlatıldı.

"Geçtiğimiz hafta gruplar halinde Beştepe Tesislerimizde bir araya gelmiş, yapılan testler sonucunda bir futbolcumuzun testi pozitif çıkmış ve futbolcumuz hastanede tedavi altına alınmıştı. Bugün koronavirüs taraması kapsamında yönetim kurulu üyelerimize, futbolcularımıza, teknik heyetimize ve kulüp çalışanlarımıza tekrar Kovid-19 PCR testi yapıldı. Takımımızın antrenmanlara başlayıp başlamayacağı, bugün gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin sonucuna göre yeniden değerlendirilecektir."

Geçen hafta yapılan testte bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla MKE Ankaragücü'nde antrenmanlar ertelenmişti.