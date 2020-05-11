Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligler için karar verildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ liglerin geleceğiyle ilgili kritik toplantı sonrası TRT SPOR'a konuştu.

"Biz daha önce liglerin seyircisiz oynanmasına karar vermiştik. Daha sonra liglerin iptaline karar verildi. Voleybolda 2. ligde maçlar bitmişti. 1. ligde yarı final etabını bitirmiştik. Yukarıdaki ligde de oynanmayan play-off kalmıştı. Biz bütün kulüplerimize şeffaflık vurgusu yapmıştık."

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ @trtspor 'a açıkladı:



"Kadın ve erkek voleybol ligini bu şekilde tescil ediyoruz. Küme düşmeyi kaldırıyoruz" pic.twitter.com/CuyZFyZkll — TRT Spor #EvHayatDolu (@trtspor) May 11, 2020

"Play-off oynamadığımız için şampiyon ilan etmiyoruz"

"Camiamız merakla bu haberi bekliyordu. Bu süreçten çok daha güçlü bir şekilde çıkabilmek için ligi bu şekilde tescil ediyoruz. Şampiyon ilan etmiyoruz. Küme düşmeyi kaldırıyoruz. Alttan 4 takımı yukarı çıkaracağız."

"Önümüzdeki yıl ligi biraz daha erken başlatacağız. Erkek ve kadın voleybol üst ligler 16 takımla oynanacak. Onun dışında ligin statüsü, detayları ve şeklini çalışmalar sonrası paylaşacağız. Eylül gibi yeni sezonu başlatmayı planlıyoruz."