Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray karşılaşması öncesi Beştepe Tesisleri’mizde takımımız son hazırlıklarını yaparken, futbolcularımız Gerson Rodrigues ile Ante Kulusic arasında bir tartışma yaşanmış ve sonrasında Gerson Rodrigues tarafından Ante Kulusic’e saldırıda bulunmuştur.

Meydana gelen bu olay sonrasında Gerson Rodrigues Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştır.

Yönetim Kurulumuz, tarafından olayın taraflarının ayrı ayrı beyanları alınmış ve sonrasında teknik heyet ve futbolcularımızın görüşlerine başvurulmuştur.

Takım arkadaşına yapmış olduğu saldırı eylemi ve takım disiplinine uymayan davranışlarını yinelemesi sebebiyle, Yönetim Kurulumuz bugün aldığı karar ile Gerson Rodrigues’in sözleşmesini feshetmiştir."

Süper Lig'de Ankaragücü forması ile 11 maça çıkan golcü oyuncu, 6 gol, 2 asist yaptı.