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Ljajic ve Umut Nayir sezonu kapattı
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş, Ljajic ve Umut Nayir'in Süper Lig'de kalan 2 maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"24 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri çerçevesinde Kulübümüzde gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlanan futbolcularımız Adem Ljajic ile Umut Nayir’in takip süreçleri kapsamında 14-15 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan testleri negatif olarak sonuçlanmıştır.
Klinik takiplerinde hiçbir bulguya rastlanmayan Adem Ljajic ile Umut Nayir, ilgili Türkiye Futbol Federasyonu protokollleri gereği sezonun son iki maçında formamızı giyemeyeceklerdir."
Etiketler: Umut Nayir ljajic BeşiktaşSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 21:43
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