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Fenerbahçe'de derbi maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Sarı-lacivertli futbolcular pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak idmanı noktaladı.
Fenerbahçe hazırlıklarına yarın devam edecek.
Etiketler: süper lig Beşiktaş Fenerbahçe derbiSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 21:39
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