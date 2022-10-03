A Grubu'nda oynadığı iki maçını da kazanan Ampute Milliler bugün son maçına çıktı.

Önce Fransa'yı ardından da Liberya'yı mağlup eden takımımız Haiti ile karşılaştı.

Mücadele, Richard ve Kemal'in karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlandı.

Bu sonuçla Ampute Milli Futbol Takımımız, gol averajıyla Haiti'nin arkasından grubu 2. sırada bitirdi.

A Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayan Türkiye, grubu averajla ikinci sırada tamamladı.

Ampute Futbol Milli Takımı, son 16 turunda B Grubu'nu ikinci bitiren Meksika ile mücadele edecek. Turnuvada son 16 turu müsabakaları, 5 Ekim Çarşamba günü oynanacak.