Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 21:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Milliler grubu ikinci bitirdi
[Fotograf: TRT SPOR]
Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Haiti ile 1-1 berabere kaldı.
A Grubu'nda oynadığı iki maçını da kazanan Ampute Milliler bugün son maçına çıktı.
Önce Fransa'yı ardından da Liberya'yı mağlup eden takımımız Haiti ile karşılaştı.
Mücadele, Richard ve Kemal'in karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlandı.
Bu sonuçla Ampute Milli Futbol Takımımız, gol averajıyla Haiti'nin arkasından grubu 2. sırada bitirdi.
A Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayan Türkiye, grubu averajla ikinci sırada tamamladı.
Ampute Futbol Milli Takımı, son 16 turunda B Grubu'nu ikinci bitiren Meksika ile mücadele edecek. Turnuvada son 16 turu müsabakaları, 5 Ekim Çarşamba günü oynanacak.
Etiketler: Ampute Milli Futbol Takımı Milli Sporcular
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