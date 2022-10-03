Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gabala Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Azerbaycan Futbol Federasyonları Birliğinden Kamal Umudlu yapacak.