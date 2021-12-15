Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi'de düzenlenecek şampiyonaya Etihad Arena ev sahipliği yapacak.

Aralarında 44 dünya şampiyonunun da yer aldığı Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 998 sporcu, altın madalyalara ulaşmak için havuza girecek.

Şampiyonada Türkiye'yi, 8'i kadın, 9'u erkek toplam 17 sporcu temsil edecek.

Şampiyonaya katılacak kafilede şu yüzücüler yer alıyor:

Kadın yüzücüler: Viktoria Zeynep Güneş, Ekaterina Avramova, Beril Böcekler, Deniz Ertan, Merve Tuncel, Defne Taçyıldız, Nida Eliz Üstündağ, Selen Özbilen,

Erkek Yüzücüler: Doruk Tekin, Berke Saka, Emre Sakçı, Rasim Oğulcan Gör, Efe Turan, Berkay Emre Öğretir, Metin Aydın, Baturalp Ünlü, Mert Kılavuz