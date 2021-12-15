Gaziantep Futbol Kulübü karşısında alınan 3-2’lik mağlubiyetle hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de, sakat ve cezalılara yeni isimlerin eklenmemesi teselli oldu.

Kritik Beşiktaş maçına mümkün olduğunca tam kadro çıkmayı hedefleyen sarı lacivertlilerde, derbiye yetişmeyecek tek isim Altay Bayındır.

Bireysel çalışmalarını sürdüren Mert Hakan Yandaş’ın durumu yakından takip ediliyor.

Hücum hattında eksikliği büyük ölçüde hissedilen Enner Valencia’nın da pazar gününe kadar hazır hale gelmesi için çalışmalar sürüyor.

Teknik direktör Vitor Pereira’nın, iki oyuncuyu da en azından geniş kadroda görmek istediği öğrenildi.

Portekizli çalıştırıcı, Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia’nın durumuna göre 11'ini kurgulayacak. Diğer yandan 2 maçlık cezası sona eren İrfan Can Kahveci'nin yeniden takımındaki yerini alması bekleniyor.

Vitor Pereira, derbide Mesut-İrfan ikilisinden faydalanmayı planlıyor.