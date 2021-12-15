Bu sezon katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerle dikkatleri üzerine toplayan Red Bull'un 22 yaşındaki pilotu,açıklamalarda bulundu.

Ali Türkkan, otomobil sporlarına 6 yaşında karting ile başladığını belirtti.

"2016'ya kadar kartingi bırakmadım. Türkiye şampiyonluğunu kazandıktan sonra pist otomobillerine geçtim. Türkiye ve Avrupa şampiyonalarına katıldım. 2018'in sonunda ise branşımı değiştirme kararı aldım. Pistte hayallerime ulaşan yolun kapandığını hissettim. Bu sırada da Yağız Avcı bana hayallerimle örtüşen bir projeyle geldi. Hayallerime rallide ulaşmanın daha uygun olduğunu fark ettim ve pistten ralliye geçtim."

[Fotoğraf: AA]

"Daha önce hiçbir Türk sporcunun yapamadığını yapmak istiyorum"

Genç pilot, Avrupa ve Balkan Kupası'nda kazandığı şampiyonluğun kendisine büyük öz güven sağladığını vurguladı.

"Önümde Avrupa ve Dünya şampiyonaları var. Castrol Ford Team Türkiye çok tecrübeli bir takım. Bana çok doğru yol gösteriyorlar. Ben de onların desteğiyle en iyi performansı göstermeye çalışıyorum. Çok şanslıyım. Daha önce hiçbir Türk sporcunun yapamadığını yapmak istiyorum. Dünya Ralli şampiyonluğunu ülkemize en kısa sürede kazandırmak istiyorum. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Bu, inanmadan olacak bir iş değil. Bunu elde edebilmek için Dünya Ralli Şampiyonası'nda en az 2-3 sene yarışmak gerekiyor. İlk senesinde şampiyon olan pilot belki 1-2'dir. Bu, çok zor. Bu kadar zor olmasa bizim için çekici olmazdı. Umarım 2-3 sene içinde dünya şampiyonluğunu kazanabilirim."

[Fotoğraf: AA]

"Motorsporlarında çok ciddi bir yükseliş var"

Ali Türkkan, Türkiye'nin motorsporlarında hem organizasyon hem de sporcu bazında son yıllarda büyük aşama kaydettiğini aktardı.

22 yaşındaki pilot, motorsporlarına yapılan yatırımların karşılığının alınmaya başlandığını ifade etti.

"Hem organizasyon hem de sporcu anlamında çok ciddi bir yükseliş var. Bu, beni çok mutlu ediyor. Ben de bu yükselişin sporcu bacağının bir parçasıyım. Ülkemiz bu başarıları fazlasıyla hak ediyor. Bizim Avrupa'daki ve dünya arenasındaki sporculardan hiçbir eksiğimiz yok. Aksine daha başarılıyız. Toprak Razgatlıoğlu, Ayhancan Güven ve ben elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Doğru imkanlara sahip olduğumuz zaman da başarıların ardı arkası kesilmiyor."

[Fotoğraf: AA]

Hayali uçak pilotu olmaktı

Ali Türkkan, uçak pilotu olmayı hayal ettiğini ancak rallide dünya şampiyonluğu hedefinin daha ağır bastığını belirtti.

"Bu kadar pahalı, zor ve tehlikeli bir sporda art arda 2-3 hata bir sporcunun kariyerine mal olabilir. Her zaman B planına ihtiyacım vardı. Pilot olmak aklıma çok yatmıştı. Pilotaj okumak istiyordum. 2017'de Türkiye Pist Şampiyonası'nı takip etmem gerekiyordu. Ama böyle yoğun bir kariyerle pilotaj okumanın mümkün olamayacağını söylediler. Ben de inandığım yolda yürümek istedim. Havada binlerce pilot var ama ralli branşında bir dünya şampiyonu sporcumuz yok. Zor ve riskli yolu seçtim. Ailem de çok destek oldu. Umarım dünya arenasında bu sporda kalıcı bir isim olurum."