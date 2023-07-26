Açık 27.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 26.07.2023 22:05

Milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk'ten altın madalya

Milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk, Slovenya'da düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) altın madalya kazandı.

Milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk'ten altın madalya
[AA (Arşiv)]

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Maribor kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı yüzücü Tuncer Berk Ertürk, 200 metre kelebek erkeklerde 11:58.62'lik derecesiyle 15-16 / 16-17 yaş Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Bakan Bak'tan Tuncer Berk Ertürk'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde mücadele eden sporcularımızdan güzel haberler almanın sevincini yaşıyoruz. Erkekler 200 metre kelebek stilde yarışan ve 1:58.62 derecesiyle altın madalya kazanan yüzücümüz Tuncer Berk Ertürk’ü tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, Tuncer Berk Ertürk'ün başarılarının devamını diliyorum."

ETİKETLER
Osman Aşkın Bak
Sıradaki Haber
Beşiktaş, Ceyhun Kazancı ile yollarını ayırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:24
Selçuk Bayraktar: Dünyada Türk savunma sanayii artık büyük bir marka
22:26
İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını: Mahalleler boşaltıldı, yol kapatıldı
21:36
Manisa'da minibüs şarampole devrildi: 20 yaralı
22:15
Şarkıcı Sinead O'Connor hayatını kaybetti
21:29
Yılmaz: Nefret suçlarına karşı uluslararası hukuk nezdinde ortak bir mücadele zemini oluşturmalıyız
21:22
Beykoz'daki yangın kısmen kontrol altına alındı
İzmir Kınık'taki orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye ediliyor
İzmir Kınık'taki orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye ediliyor
FOTO FOKUS
İzmir Kınık'ta orman yangını
İzmir Kınık'ta orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ