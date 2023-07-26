Milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk'ten altın madalya

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Maribor kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı yüzücü Tuncer Berk Ertürk, 200 metre kelebek erkeklerde 11:58.62'lik derecesiyle 15-16 / 16-17 yaş Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Bakan Bak'tan Tuncer Berk Ertürk'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde mücadele eden sporcularımızdan güzel haberler almanın sevincini yaşıyoruz. Erkekler 200 metre kelebek stilde yarışan ve 1:58.62 derecesiyle altın madalya kazanan yüzücümüz Tuncer Berk Ertürk’ü tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, Tuncer Berk Ertürk'ün başarılarının devamını diliyorum."