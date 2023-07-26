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Spor
AA 26.07.2023 15:26

Milli motosikletçiler Çekya'da piste çıkacak

Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Bahattin Sofuoğlu ise Dünya Supersport Şampiyonası'nda Çekya'da hafta sonu piste çıkacak.

Milli motosikletçiler Çekya'da piste çıkacak
[Fotograf: AA]

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike Şampiyonası ve Supersport Şampiyonası'nda sezonunun sekizinci ayak yarışları, 28-30 Temmuz tarihlerinde Çekya'daki Brno Pisti'nde koşulacak.

Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha Prometeon takımıyla 28 Temmuz Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak. 29 Temmuz Cumartesi günü TSİ 15.00'te ilk yarışa çıkacak Toprak, 30 Temmuz Pazar günü ise TSİ 12.00'de superpole yarışında, 15.00'te de hafta sonunun ikinci yarışında gaza basacak.

Bahattin Sofuoğlu da Çekya'da yarışacak

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 8. mücadelesi Brno Pisti'nde koşulacak.

Bu sınıfta ay-yıldızlı Türkiye'yi temsil Bahattin Sofuoğlu, MV Agusta Reparto Corse takımıyla 28 Temmuz Cuma günü serbest antrenmanlara, 29 Temmuz Cumartesi günü de TSİ 16.15'te ilk yarışta ter dökecek.

Supersportta 30 Temmuz Pazar günü TSİ 13.30'da ise pilotlar hafta sonunun ikinci yarışı için start çizgisinde yerini alacak.

Öte yandan; bu sınıfta yer alan Kawasaki Puccetti Racing'den genç milli sporcu Can Öncü ise sakatlığı nedeniyle Çekya'da yarışamayacak. 

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