THY'nin tarifeli seferiyle Amsterdam aktarmalı olarak İstanbul Havalimanı'na gelen milli yüzücü Emre Sakçı'yı, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlker Dinçay, annesi Özlem Evcan, antrenörlerinden Bahar Oktay ve yetkililer karşıladı.

Antrenörü Türker Oktay ile birlikte havalimanında açıklama yapan Emre Sakçı, kendileri için güzel ve anlamlı günlerde başarılar kazandığını anlattı.

"Bu açıdan çok mutlu ve gururluyuz. Ülkemizin bir nebze olsun acısına ortak olabildiysek ne mutlu bizlere. Çünkü bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sporun bütünlüğünü kullanarak İzmir'e dikkati çekmeye çalıştık. 'Orada ne oldu, ne yaşandı?' diye sorular geldi. Dünya bilinçlendi. O konuda ayrı bir gururum var. Şehrim için orada elimden sadece bu geldi. Şimdi yurda döndük. Hemen çalışmalara başlayıp, olimpiyat hazırlıklarına tam gaz devam edeceğiz."

"Başarılar tesadüf değil"

Milli yüzücü, elde ettiği başarıların sinyalini daha önce verdiğini vurguladı.

"2015 yılında dünya gençler rekorunu kırmıştım 50 metrede. Oradan bugünlere kadar üstüne koyarak geldik. İnşallah üstüne koyarak da devam edeceğim. 1 gün, 1 ay, ya da 1 yılda gelmiş bir başarı değil. Ben 2000 yılından beri yüzüyorum. 2005 yılından beri lisansım var. 20 yıldır suyun içindeyim. Yılbaşı günü bile sudaydım. O yüzden bu başarılar tesadüf değil. İnşallah ben üstüne koyarak devam edeceğim. Alttan gelen kardeşlerim bana destek olacak, Türkiye'de yüzme ve spor kültürü gelişecek. Bizim iyi sporcularımız olacak ve ülkemizi dünyaya en güzel şekilde lanse edeceğiz. Böyle bir şeyi ilk defa yaşadığımız için çok tahlil edemiyorum açıkçası. Pandeminin başlarda kötü etkilediği aşikar. Çünkü 3 ay kadar havuzlardan uzak kaldık. Burada bir yarışımız vardı, çok şükür onu en iyi şekilde tamamladık. Zor bir süreçti, bir şekilde atlattık. Yaşam devam ediyor. Elimizdeki şartlara bir şekilde adapte olacağız."

Her zaman en iyi dereceleri yapmaya çalıştığını vurgulayan Emre Sakçı, "Bunu yapmaya devam edeceğim. Dünya rekoruna da çok yakınım. İnşallah öyle bir başarı da gelecektir" diyerek sözlerini tamamladı.