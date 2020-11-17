Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 21:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Şubat 2021'de düzenlenecek
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2020 Kulüpler Dünya Kupası'nın Şubat 2021'de düzenleneceğini açıkladı.
FIFA, gelecek ay düzenlenmesi planlanan 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuva 1-11 Şubat 2021'de gerçekleştirilecek.
Etiketler: Koronavirüs
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