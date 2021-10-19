Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 19:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yelkenci Ejder Ginyol İtalya'da dünya şampiyonu oldu
Milli yelkenci Ejder Ginyol, İtalya'da düzenlenen Formula Kite Dünya Şampiyonası'nda master kategorisinde şampiyon oldu.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'da Torregrande'de gerçekleşen şampiyonada Ankara Yelken Kulübünün sporcusu Ejder Ginyol master kategorisinde dünya şampiyonu oldu.
Milli sporcunun erkekler genel klasmanda 31. olduğu, Derin Cem Baba'nın 71, Kaan Özsan'ın 76, Sarp Bulut ise 87. sırada yarışı tamamladı.
Kadınlar kategorisinde ise Derin Atakan'ın 36, Derin Deniz Sorguç'un 39, Merve Ceylan'ın 41, Yağmur Tuna ise 43. oldu.
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