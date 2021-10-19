Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'da Torregrande'de gerçekleşen şampiyonada Ankara Yelken Kulübünün sporcusu Ejder Ginyol master kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Milli sporcunun erkekler genel klasmanda 31. olduğu, Derin Cem Baba'nın 71, Kaan Özsan'ın 76, Sarp Bulut ise 87. sırada yarışı tamamladı.

Kadınlar kategorisinde ise Derin Atakan'ın 36, Derin Deniz Sorguç'un 39, Merve Ceylan'ın 41, Yağmur Tuna ise 43. oldu.