Altay Kulübü sakatlığı bulunan oyuncular hakkında bilgi verdi.

VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında sakatlandıktan sonra oyuna devam edemeyen Murat Akça'nın sol arka adalesinde ikinci derece kas zedelenmesi bulundu.

Tedavisine başlanan Murat Akça yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Üst adalesinde birinci derecede gerginlik tespit edilen Andre Poko ile darbeye bağlı sakatlığı bulunan Daouda Bamba’nın tedavileri devam etti.

Genç futbolculardan Cem Özgener bu hafta takımla çalışmalara başlayabilecek. Eren Erdoğan'ın tedavisi ise 2 hafta daha sürmesi planlanıyor.

Fildişi Sahili Milli Takım kampından dönen ve ayak bileği bağlarında ödem bulunan Serge Aka ile Martin Rodriguez'in tedavileri de devam ediyor.