Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetti.

Sebastian Coates, 15. dakikada Sporting Lizbon'u öne geçiren golü kaydetti. 24. dakikada Cyle Larin golü attı ve karşılaşmada eşitliği sağladı.

27. dakikada Sebastian Coates kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak takımını tekrar öne geçirdi. 1-2.

Pablo Sarabia, 44. dakikada penaltı vuruşundan attığı golle skor 3-1 oldu. Paulinho, 89. dakikada takımının dördüncü golünü atarak skoru belirledi. 1-4

Siyah-beyazlı takım, C Grubu'ndaki üçüncü maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı ve puan alamadı.

Grupta ilk 3 puanını alan Sporting ise 3. sıraya yükseldi.

Grubundaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesini ise 2-0 mağlubiyetle tamamlamıştı.

Sporting Lizbon da Beşiktaş gibi iki maçta da yenilmekten kurtulamadı. Evinde Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi, Borussia Dortmund deplasmanından ise 1-0 yenilgiyle ayrılmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

1. dakikada Sarabia'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Paulinho'nun vuruşunda açıyı iyi kapatan Ersin gole izin vermedi.

4. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı köşe atışında Ghezzal topa gelişine voleyle vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

5. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Ghezzal'in vuruşunda top uzak direğin yanından dışarıya gitti.

15. dakikada Pedro Porro'nun sağ kanattan yerden ortasında Sarabia ön direkte vuruşunu yaptı. Ersin köşeye giden topu çelerek gole izin vermedi.

GOL - 15. dakikada Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Inacio'nun aşırttığı topa kale sahasında Coates kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-1.

[Fotoğraf: Reuters]

19. dakikada Pedro Goncalves'in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Matheus Reis'in şutu üstten auta gitti.

23. dakikada kaleci Adan'ın degajıyla topla buluşan Pedro Goncalves, ceza sahasına sokulup vuruşunu yaptı. Ersin sağına iyi uzandı ve gole izin vermedi.

GOL - 24. dakikada Pjanic'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Larin kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-1

GOL - 27. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Paulinho'nun aşırttığı topa arka direkte Coates dokundu ve topu ağlara yolladı. 1-2

38. dakikada Josef'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin şutu yan direkten döndü.

[Fotoğraf: Reuters]

PENALTI - 41. dakikiada Sarabia'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Coates kafayı vurdu. Ersin gole izin vermedi. Bu pozisyon VAR incelemesinden geçti ve Coates'in vuruşunda topun Vida'nın elinden sektiği tespit edilip penaltı kararı verildi.

GOL - 44. dakikada penaltı atışını kullanan Sarabia topu ağlara gönderdi. 1-3

GOL İPTAL - 45+1. dakikada Welinton'un savunmanın arkasına havalandırdığı topa Alex Teixeira, sağ çaprazdan çok şık bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

VAR incelemesi sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

Sporting Lizbon, mücadelenin ilk yarsını 3-1 önde tamamladı.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

62. dakikada Batshuayi'nin pasıyla topla buluşan Larin'in şutunda Adan soluna uzanarak topu çeldi.

62. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Batshuayi, dar açıdan vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan dışarıya gitti.

67. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Pedro Porro'nun arka direğe çıkarttığı topa Paulinho dokundu. Top direkten döndü.

69. dakikada Ghezzal'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Batshuayi, kaleciden sıyrılıp vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

72. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Paulino'nun şutunda top üst direkten döndü. Seken topa Pedro Porro vuruşunu yaptı. Ersin gole izin vermedi.

GOL - 89. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Paulinho'nun şutunda top uzak direk dibinden ağlara gitti. 1-4

90+6. dakikada Nuno Santos'un sol kanattan arka direğe çıkarttığı topa Tomas vuruşunu yaptı. Ersin gole izin vermedi.

[Fotoğraf: AA]

Beşiktaş karşılaşmayı 4-1 kaybetti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, De Souza, Ghezzal, Alex Teixeira, Pjanic, Larin, Batshuayi.

Sporting Lizbon: Adan, Inacio, Coates, Feddal, Porro, Nunes, Palhinha, Reis, Sarabia, Paulinho, Gonçalves.

Goller: Dk. 15 ve 27 Coates, Dk. 44 Sarabia (Penaltıdan) (Sporting Lizbon), Dk. 24 Larin (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 25 Porro (Sporting Lizbon), Dk. 43 Vida (Beşiktaş).