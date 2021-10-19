Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Darüşşafaka Basketbol Takımı'nın 2 maçına koronavirüs engeli
Darüşşafaka'nın 20 Ekim Çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, 24 Ekim Pazar günü ise ING Basketbol Süper Ligi'nde yapacağı müsabakalar, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlıların yarın Volkswagen Arena'da İsrail ekibi Hapoel U-NET ve 24 Ekim Pazar günü Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda Büyükçekmece Basketbol'la oynayacağı maçlar, takım ile teknik kadrodaki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.
Hapoel U-NET karşılaşması için bilet alan taraftarların hakları müsabakanın oynanacağı tarihte geçerli olacak.
HAPOEL U-NET HOLON VE BÜYÜKÇEKMECE KARŞILAŞMALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME— Darüşşafaka Basketbol (@dackabasket) October 19, 2021
Detaylar için https://t.co/DjlxzYZyit pic.twitter.com/nPRE3KXFJk
Etiketler: Basketbol Koronavirüs
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