Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlıların yarın Volkswagen Arena'da İsrail ekibi Hapoel U-NET ve 24 Ekim Pazar günü Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda Büyükçekmece Basketbol'la oynayacağı maçlar, takım ile teknik kadrodaki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Hapoel U-NET karşılaşması için bilet alan taraftarların hakları müsabakanın oynanacağı tarihte geçerli olacak.