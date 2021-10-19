Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Washington State Cougars Başantrenörü aşı olmadığı için kovuldu
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Amerikan Futbolu Ligi takımlarından Washington State Cougars'ın başantrenörü Nick Rolovich, koronavirüs aşısı olmadığı için kovuldu.
Washington State Üniversitesi'nin spor departmanının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 18 Ekim'de yürürlüğe giren valilik kararı gereği Covid-19 aşılarını tamamlamamış öğretmen veya personelin, eyaletteki devlet okullarında çalışmasının yasaklandı.
Nick Rolovich ile yardımcıları Ricky Logo, John Richardson, Craig Stutzmann ve Mark Weber bu sebepten işlerine son verildi. Jake Dickert vekaleten başantrenörlüğe getirildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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