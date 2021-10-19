Washington State Üniversitesi'nin spor departmanının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 18 Ekim'de yürürlüğe giren valilik kararı gereği Covid-19 aşılarını tamamlamamış öğretmen veya personelin, eyaletteki devlet okullarında çalışmasının yasaklandı.

Nick Rolovich ile yardımcıları Ricky Logo, John Richardson, Craig Stutzmann ve Mark Weber bu sebepten işlerine son verildi. Jake Dickert vekaleten başantrenörlüğe getirildi.