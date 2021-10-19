Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcular Bilge Tarhan ve Göksu Üçtaş Şanlı finale kalamadı
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası Japonya'da sürerken kadınlarda elemeler sona erdi. Milli sporcular, Bilge Tarhan ve Göksu Üçtaş Şanlı final hakkı elde edemedi.
Kitakyushu kentinde düzenlenen şampiyonada, elemelerde yarışan sporculardan genel tasnifte 46,666 puan alan Bilge Tarhan ile 46,166 puan toplayan Göksu Üçtaş Şanlı final hakkı elde edemedi.
Erkeklerde elemeler bugün başlarken milli sporcular; İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil, Mustafa Arca, Sercan Demir ve Kerem Şener yarın TSİ 09.10'da başlayacak seansta yarışacak.
Etiketler: Cimnastik
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