Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vilamoura bölgesinde gerçekleştirilen ve 22 ülkeden 34 sporcunun yer aldığı organizasyonda 8 yarış sonunda 43 net puan toplayan Ecem Güzel üçüncülük elde etti.

Galatasaray Kulübü sporcusu Ecem Güzel, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek.