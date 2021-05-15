Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yelkenci Ecem Güzel Portekiz'de üçüncü oldu
Milli yelkenci Ecem Güzel, Portekiz'de düzenlenen 2021 ILCA Coach Regatta Yarışları'nda üçüncü oldu.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vilamoura bölgesinde gerçekleştirilen ve 22 ülkeden 34 sporcunun yer aldığı organizasyonda 8 yarış sonunda 43 net puan toplayan Ecem Güzel üçüncülük elde etti.
Galatasaray Kulübü sporcusu Ecem Güzel, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek.
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