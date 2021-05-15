İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş, Domagoj Vida ile 10. dakikada 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Göztepe, Alpaslan Öztürk ile 24. dakikada eşitliği yakaladı. 1-1 İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Konuk Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın 70. dakikada kaydettiği penaltı golüyle yeniden öne geçti. 1-2

Kalan sürede başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1 ayrılarak puanını 84'e çıkararak 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Beşiktaş'a 2-1 yenmişti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 10. dakikada Ghezzal'ın arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Welinton topu kale sahasına doğru indirdi. O bölgede topla buluşan Vida topa dokundu ve fileleri havalandırdı. 0-1

14. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza alanı içinde topa iyi yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda direkten dönen top sağ çapraz pozisyondaki Halil'e kadar geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak Beşiktaşlı oyuncuların müdahalesiyle kornere çıktı.

GOL - 24. dakikada Berkan'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Atınç topu indirdi. Arka direkte yapılan kafa vuruşu direkten dönüp Alpaslan'ın önünde kaldı. Alpaslan topa dokundu ve topu ağlara gönderdi. 1-1

[Fotoğraf: AA]

Gol kararı veren hakem Fırat Aydınus, pozisyonun VAR'dan incelenmesinin ardından kararını değiştirmedi.

30. dakikada sol çapraz pozisyondan kazanılan serbest vuruşu kullanan Berkan'ın şutunda kaleci Ersin'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

40. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Ghezzal'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

PENALTI - 67. dakiakda sol kanattan ceza sahasına sokulan Larin'in ortasında savunmadan dönen top yeniden Larin'e geldi. Larin, Alpaslan'ın müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 69. dakikada penaltı atışını Ghezzal kullandı ve topu filelere gönderdi. 1-2

[Fotoğraf: AA]

74. dakikada sol kanattan Gökhan Töre'nin yaptığı ortada ceza alanı içindeki Josef de Souza'nın kafa vuruşunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.

Müsabakayı Beşiktaş 2-1 üstün bitirdi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Olguncan, Serkan Ok

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir (Dk. 83 Burekovic), Halil Akbunar, Esiti (Dk. 83 Beykan Şimşek), Nwobodo, Cherif Ndiaye, Soner Aydoğdu (Dk. 73 Brown Ideye), Jahovic

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala (Dk. 86 Rıdvan Yılmaz), Josef de Souza, Ghezzal, Hutchinson, Gökhan Töre (Dk. 90+1 Dorukhan Toköz), Nkoudou (Dk. 72 Necip Uysal), Larin

Goller: Dk. 10 Vida, Dk. 69 Ghezzal (Penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 24 Alpaslan Öztürk (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 42 Halil Akbunar (Göztepe), Dk. 90+5 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)