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Milli yelkenci dünya sıralamasında altıncılığa yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübünün milli sporcusu Alican Kaynar, finn sınıfında dünya sıralamasında altıncılığa yükseldi.
Uluslararası Yelken Federasyonunun yayınladığı listeye göre, Hollandalı yelkenci Nicholas Heiner 869 puanla sıralamanın başında yer aldı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli yelkenci Alican Kaynar, topladığı 796 puanla finn sınıfında listenin 6. basamağına çıktı.
Etiketler: milli sporcusu Alican KaynarSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 09:54
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