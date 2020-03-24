Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
NBA'de 1 milyar dolarlık kayıp yaşanacak
[Fotoğraf: AA]
Washington Post gazetesi, NBA'in iptal edilmesi durumunda 1 milyar dolar kayıp yaşayacağını belirtti. Gazete'de Amerikan Basketbol Ligi'nde sadece 2 kez maaş sınırında gerileme yaşandığı da hatırlatıldı.
NBA'de maçlar, koronavirüs salgını nedeniyle oynanamıyor. Amerikan Basketbol Ligi, ilk olarak Rudy Gobert'ta pozitif çıkan koronavirüs testinin ardından süresiz olarak durdurulmuştu.
Dünyayı saran salgına çözüm bulunup bulunamayacağı tartışılırken, Washington Post gazetesi, NBA'de sezona devam edilememesi durumunda oluşacak olan senaryoyu kaleme aldı.
Gazetedeki habere göre, sezonun geri kalanı iptal edilirse, 1 milyar dolarlık gelir kaybı yaşanacak.
Bu seviyede bir gelir kaybının takımların maaş bütçesine büyük etki edeceği belirtildi...
NBA'in maaş sınırında şimdiye kadar 2 kez üst üste gerileme yaşandı.
Etiketler: nba koronavirüsSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 09:43
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