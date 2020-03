FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile yapılan iş birliğiyle başlatılan "koronavirüsle mücadele için mesajı paylaşın" adlı kampanyada, 13 dilde yayınlanan video vasıtasıyla insanlar 5 kilit adıma uyarak salgınla mücadeleye davet edildi.

Video vasıtasıyla koronavirüsle mücadele amaçlı mesaj veren aktif ve eski futbolculardan oluşan 28 isim, el yıkama, öksürme veya hapşırma sırasında ağzı dirsekle kapatma, yüze dokunmama, fiziksel mesafeyi koruma ve evde kalmadan oluşan 5 adıma uymaları konusunda insanlara çağrıda bulundu.

FIFA'nın yayınladığı videoda, el yıkamanın önemine dikkati çeken Liverpool kalecisi Alisson Becker, "Her şey ellerle başlıyor. Lütfen ellerinizi sık sık sabun ve suyla yıkayın." ifadesini kullandı.

