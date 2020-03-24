Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini ileten Sergen Yalçın, takım halinde koronavirüs testi yaptıracaklarını açıkladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Son yaşanan olaylardan sonra açıklama yapma gereği duydum. Ölen hastalarımızın hepsine Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Özellikle Abdurrahim ağabey ve Fatih hocamıza çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. 7-8 gündür evden çıkmıyoruz, evdeyiz. Benimle ilgili de bir hastalık belirtisi yok. Yarın test yaptıracağız. Maçtan sonraki 8 günlük süreçte bende, oyuncularımızda ve hocalarımızda herhangi belirtiye rastlanmadı. Ama biz yine de tedbir amacıyla yarın gidip test yaptıracağız. Bunu da herkese söylemek isterim"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan koronavirüs testi açıklaması

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ, teknik heyet ve futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileriyle ilgili bir şikayetlerinin olmadığını belirtti.

Emre Kocadağ, Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, sağlık kuruluyla iletişim halinde olduklarını aktararak, "Teknik heyet ve futbolcularımızda şu an bir şikayet yok. Sağlık ekibimiz gerek görürse test yaptırırız. Sağlık kurulumuzla görüşüyoruz. Son kararı onlar verecek." ifadelerini kullandı.