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Spor
İHA 14.09.2023 15:50

Milli Voleybolcu Melisa Vargas’a fahri hemşehrilik beratı

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Eylül Cuma günü yapılacak olan toplantısında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Melisa Vargas’a fahri hemşehrilik beratının verilmesini görüşecek.

Milli Voleybolcu Melisa Vargas’a fahri hemşehrilik beratı
[Fotograf: İHA]

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantıları başladı. Ağırlıklı imar maddelerinin ele alındığı ilk toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlık ederken, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melisa Vargas’a fahri hemşerilik beratı verilmesi önerisi de gündemler arasında yer aldı.

Kendisine memleketinin sorulması ile ‘Malatyalıyım’ diyen milli oyuncuya jest yapmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin gelen teklifi 15 Eylül Cuma günü yapılacak ikinci birleşimde görüşmesi bekleniyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

15 Eylül Cuma günü yapılacak olan mecliste karar çıkması halinde Melisa Margas’a fahri hemşerilik beratı takdim edilecek.

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