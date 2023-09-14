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Spor
AA 14.09.2023 14:57

Formula 1'de Alfa Romeo Guanyu Zhou'nun sözleşmesini uzattı

Çinli pilot Guanyu Zhou, Formula 1 ekiplerinden Alfa Romeo ile 2024 sezonunda piste çıkmaya devam edecek.

Formula 1'de Alfa Romeo Guanyu Zhou'nun sözleşmesini uzattı

Formula 1'den yapılan açıklamada, şampiyonada mücadele eden Çinli ilk pilot Zhou'nun takımıyla kontrat süresinin, 2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Zhou ile Fin Valtteri Bottas, bu kararın ardından üst üste üçüncü sezon Alfa Romeo takımı adına ter dökecek. İsviçre merkezli Sauber ile Alfa Romeo arasındaki ticari anlaşma sezon sonunda tamamlanacağı için takım, gelecek sezon henüz açıklanmayan yeni bir adla organizasyonda yer alacak.

Bu sezonki yarışlardan 4 puan toplayan Zhou, pilotlar klasmanında 16. sırada bulunuyor.

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