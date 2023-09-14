Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin performansı dikkat çekiyor

Fenerbahçe’nin yeni transferi Sebastian Szymanski, sarı lacivertli takıma önemli katkı sağladı.

24 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli formayla 9 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 gol atan Szymanski, 4 kez de asist yaptı.

Üretkenliği ile ön plana çıkan Polonyalı futbolcu, ön alan baskısında da takımına destek oluyor. Szymanski ayrıca Fenerbahçe’nin rakip yarı sahada daha fazla oynamasını sağlayan en etkili isimlerden biri.

Polonyalı futbolcu, uluslararası arenada da adından söz ettiriyor. Szymanski, EURO 2024 elemelerinde takımının en önemli kozlarından biri oldu ve 5 maçta forma giydi.

Genç futbolcu, Dinamo Moskova’dan 9 milyon 750 bin avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmiş ve Fenerbahçe ile 4 senelik sözleşme imzalamıştı.

Geçtiğimiz sezon Feyenoord’da kiralık oynayan Sebastian Szymanski; forma giydiği 40 maçta, 10 gol atıp 7 asist yapmıştı.