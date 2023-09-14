Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 14.09.2023 14:20

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin performansı dikkat çekiyor

Fenerbahçe’nin yeni transferi Sebastian Szymanski, sergilediği performansla dikkat çekiyor. Sarı lacivertli formayla 9 maça çıkan Polonyalı futbolcu, 4 kez fileleri havalandırırken 4 de asist yaptı.

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin performansı dikkat çekiyor
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Fenerbahçe’nin yeni transferi Sebastian Szymanski, sarı lacivertli takıma önemli katkı sağladı.

24 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli formayla 9 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 gol atan Szymanski, 4 kez de asist yaptı.

Üretkenliği ile ön plana çıkan Polonyalı futbolcu, ön alan baskısında da takımına destek oluyor. Szymanski ayrıca Fenerbahçe’nin rakip yarı sahada daha fazla oynamasını sağlayan en etkili isimlerden biri.

Polonyalı futbolcu, uluslararası arenada da adından söz ettiriyor. Szymanski, EURO 2024 elemelerinde takımının en önemli kozlarından biri oldu ve 5 maçta forma giydi.

Genç futbolcu, Dinamo Moskova’dan 9 milyon 750 bin avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmiş ve Fenerbahçe ile 4 senelik sözleşme imzalamıştı.

Geçtiğimiz sezon Feyenoord’da kiralık oynayan Sebastian Szymanski; forma giydiği 40 maçta, 10 gol atıp 7 asist yapmıştı.

ETİKETLER
Fenerbahçe
Sıradaki Haber
Fenerbahçe'den TBF'ye kural hatası başvurusu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:00
İspanya, tarihindeki en sıcak üçüncü yazını geçirdi
15:00
Diyarbakır'da PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu
14:46
İstanbul'da yoldan geçenlere saldıran kadın tutuklandı
14:44
İngiltere, Almanya ve Fransa, taahhütlerini yerine getirmeyen İran'a tepki gösterdi
14:39
Bulgaristan Ulusal Meclisi, Ukrayna tahılının ithalatına getirilen yasağın kaldırılmasını kabul etti
14:28
Finlandiya'da kuş gribi görülen kürk çiftliklerindeki tüm hayvanlar itlaf edilecek
Maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi, son yolculuğuna uğurlandı
Maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi, son yolculuğuna uğurlandı
FOTO FOKUS
Tavuğu yaralanınca 112'den yardım istedi
Tavuğu yaralanınca 112'den yardım istedi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ