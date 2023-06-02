Milli triatloncular İspanya'da madalya mücadelesi verecek

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Madrid'deki organizasyonda 3 Haziran Cumartesi günü milli paratriatlet Uğurcan Özer, mücadele edecek.
Şampiyonada Sinem Xisca Tous ve Gültigin Er ile Enes Kızılcık ise 4 Haziran Pazar günü yarışacak.
Bu arada Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya ile Federasyon Merkez Hakem Kurulu Başkanı Bayezid Bozacıoğlu, Avrupa Triatlon Birliği Genel Kuruluna katılacak.
Olimpik ve paratriatlon milli takımı sporcularımız, hafta sonu yapılacak 2023 Avrupa Triatlon Şampiyonası için Madrid'te buluştu.https://t.co/SwQ6ii0DJ3@YalcinkayaByrm #hedeftriatlon pic.twitter.com/ONuu22lxfm— Türkiye Triatlon Federasyonu (@TurkiyeTriatlon) June 2, 2023