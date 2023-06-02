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Spor
AA 02.06.2023 11:41

Milli triatloncular İspanya'da madalya mücadelesi verecek

Olimpik ve paratriatlon milli takımı sporcuları, İspanya'da düzenlenecek 2023 Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda yarışacak.

Milli triatloncular İspanya'da madalya mücadelesi verecek
[Fotograf: AA]

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Madrid'deki organizasyonda 3 Haziran Cumartesi günü milli paratriatlet Uğurcan Özer, mücadele edecek.

Şampiyonada Sinem Xisca Tous ve Gültigin Er ile Enes Kızılcık ise 4 Haziran Pazar günü yarışacak.

Bu arada Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya ile Federasyon Merkez Hakem Kurulu Başkanı Bayezid Bozacıoğlu, Avrupa Triatlon Birliği Genel Kuruluna katılacak.


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